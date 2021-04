City, Guardiola: “Decisivo il pressing. Ci siamo sbloccati mentalmente”

Il tecnico dei Citizens analizza la prestazione della sua squadra

Lo stesso Guardiola interviene ai microfoni di Sky Sport: "A volte si gioca pensando troppo. Se non si gioca liberi, non ci si esprime al meglio. Non eravamo precisi e cattivi dopo il gol subiti. Poi abbiamo fatto il pressing più aggressivo. Questo ci ha permesso di recuperare più palloni e di gestirli. La vera domanda è capire se saremo la squadra del primo tempo o del secondo tempo. Se saremo quelli del primo tempo succederà qualcosa. Altrimenti andremo in finale. A volte sento la mancanza di un centravanti vero. Il Psg ha giocatori più forti di noi, ma dal canto nostro possiamo gestire la partita con il nostro ritmo. Se la giocassimo a viso aperto, ci ucciderebbero. Noi siamo stati molti più aggressivi senza palla. Questa è stata la grande differenza. Altrimenti loro ci avrebbero ammazzato. Quando gioco contro le piccole squadre, mi soffermo di più sulla pericolosità degli avversari. Al contrario, se sfidiamo le big, parlo tanto delle nostre qualità ai giocatori".