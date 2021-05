City, Guardiola: “Momento speciale, l’esperienza in Germania mi ha aiutato”

Il tecnico dei Citizens interviene ai microfoni di Sky Sport

Il tecnico Guardiola interviene ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente è un risultato incredibile. Da dieci o dodici anni la società ha investito tanti soldi. Ci sono tante cose buone che fanno queste società, specialmente nei momenti difficili. Il Psg nel primo tempo era stato migliore di noi. Siamo stati fortunati che Mbappé non ha giocato, altrimenti sarebbe stato più complicato. Nel secondo tempo siamo stati più bravi. Non dimentichiamo che il Psg ha fatto un percorso clamoroso, battendo Barcellona e Bayern Monaco. Falso nove? Penso che l'importante sia arrivare in area. Vediamo in finale. Il giorno in cui perderemo una partita si dirà che è perché non avevamo un attaccante. Ci auguriamo di vincere il campionato per godere di questo momento. L'esperienza in Germania mi ha aiutato molto. Non posso chiedere di più alla mia carriera. Ho avuto giocatori straordinari. A 37 anni non potevo immaginare un simile percorso. Per noi rimarrà questo momento speciale".