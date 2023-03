City, Haaland ammette: “Sono qui per vincere la Champions”

Erling Haaland si appresta a riscrivere la storia del calcio, segnando cinque gol in una sola partita. Il clamoroso record raggiunto dall'ex attaccante del Borussia Dortmund - già posseduto da Lionel Messi - è andato in scena negli ottavi di finale di Champions League tra Manchester City e Lipsia. Il norvegese, decisamente in stato di grazia, ha dichiarato: "Il club vuole vincere la Champions League ed io sono stato acquistato proprio per raggiungere questo obiettivo".

SULLA PREMIER - "Hanno vinto la Premier League quattro volte negli ultimi cinque anni - ha continuato Erling Haaland - quindi non mi hanno chiamato per vincere la Premier, sanno come vincerla. Sono qui per cercare di aiutare il club a crescere ancora di più, per provare a vincere la Champions League per la prima volta". L'obiettivo del numero 9 è chiaro e la prestazione di ieri, con la "manita", è la mera rappresentazione che il calciatore come il club non scherzano.