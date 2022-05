Clamorosa rimonta del Real Madrid e il Manchester City perde la finale

Il Real Madrid in finale di Champions League affronterà il Liverpool

Incredibile partita al Santiago Bernabeu con il Real Madrid che come fatto contro il PSG ha ribaltato il risultato nei minuti finali e poi nei tempi supplementari ha piazzato il colpo vincente. La squadra di Ancelotti ha vinto 3-1 ma a pochi minuti dal 90' stava sotto di un gol con gli inglesi vicinissimi in più di una occasione al 2-0 con salvataggi sulla linea della porta difesa da Courtois. Nei 90' Real Madrid che, sotto di una rete (gol di Mahrez), ribalta la situazione con una doppietta di Rodrygo tra il 90’ e il 91 e porta il match ai supplementari. Durante il primo extra-time, Benzema si guadagna un calcio di rigore che lo stesso francese trasforma portando le merengues in vantaggio nel computo dei due match. Il City, costretto a rincorrere, non riesce a trovare le forze e il gol per allungare la sfida ai rigori. Passa il Real che vola in finale dove affronterà il Liverpool.