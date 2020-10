Clamoroso Real Madrid: lo Shakhtar si impone al Bernabeu 3-2

Incredibile al Santiago Bernabeu: il Real Madrid esce sconfitto contro lo Shakhtar Donetsk nella prima uscita nell’edizione della Champions League 2020/21. Un passo falso gravissimo per i Blancos che partono a handicap in un girone durissimo insieme a Inter e Borussia Monchengladbach.

LA GARA

La sfida contro gli ucraini sembra una formalità per i campioni di Spagna, ma la realtà racconta ben presto uno scenario impensabile. Dopo i primi minuti favorevoli ai Blancos, alla mezz’ora si sblocca il risultato. Tete si fa trovare pronto su un passaggio ravvicinato e sigla il vantaggio battendo Courtois. Passano pochi minuti e la situazione peggiora per il Real: Courtois disinnesca una conclusione potente, ma Varane, nel tentativo di anticipare un avversario, fa autogol. Verso la fine del primo tempo, ecco il tris: Solomon conclude un bel triangolo con Tete e supera il portiere avversario. Il Real si scatena nella ripresa: Modric riapre tutto con un missile all’incrocio dei pali da fuori area. Al 60′ Vinicius accorcia ulteriormente le distanze. In pieno recupero Valverde sembra aver pareggiato, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Vinicius. I Blancos escono sorprendentemente sconfitti.