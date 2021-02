Come si batte il Liverpool? Il portiere del Lipsia Gulacsi ha la ricetta

Il Liverpool non è imbattibile. Lo certificano i risultati più recenti, che hanno tolto l’aura di invincibilità ai Reds, apparsi quasi insuperabili nell’ultimo biennio. Dopo il trionfo in Champions e il tabù sfatato in Premier League, la squadra di Jurgen Klopp sembra aver perso il piglio giusto e le devastanti accelerazioni che tagliavano a fette gli avversari. Domani ci sarà un test importante per capire se l’armata del tecnico tedesco sia destinata a vivere una stagione altamente deludente.

RICETTA

Ma come si può battere il Liverpool? La risposta sembra averla il portiere del Lipsia Peter Gulacsi, che incrocerà i Reds domani. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Il Liverpool ha un buon controllo del gioco, è pericoloso in contropiede e quando l’avversario perde palla. Domani dovremo quindi concedere meno spazi possibile, muoverci tutti insieme e non lasciarli partire. Questa sarà la chiave della partita dal mio punto di vista”.