Conceicao punge Guardiola: “Lui scontento per mancata vittoria contro di noi? Col budget che ha speso…”

Continuano a pizzicarsi Sergio Conceicao e Pep Guardiola, rispettivamente allenatori di Porto e Manchester City. Anche al termine della sfida di martedì sera in Champions League, tra i due mister sono state scintille.

Polemiche post match quando il tecnico dei portoghesi ha risposto ad alcune domande relative allo 0-0 maturato in campo che avrebbe deluso, e non poco, il collega dei Citizens.

La frecciata di Conceicao a Guardiola

Ai microfoni di Eleven Sports, il manager del Manchester City è parso visibilmente arrabbiato e deluso per il risultato finale di una gara che ha visto i suoi dominare sotto ogni punto di vista ma che, alla fine, non ha portato alla vittoria.

E a far infuriare ancor di più Guardiola ci ha pensato poco dopo anche il collega portoghese. “Guardiola era scontento per il pareggio? Beh, cosa posso dire”, ha esordito Conceicao. “Lo sarei anche io visto. Non è riuscito a batterci con la squadra che ha, i giocatori che ha e il budget a sua disposizione…”.

Parole, quelle dell’ex calciatore portoghese che hanno suscitato anche diverse reazioni sui social, tutte a suo favore per la bella frecciata diretta alle spese “folli” del Manchester City negli ultimi anni…