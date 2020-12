Conte non risponde a Capello che lo attacca: “Non aveva piano B contro lo Shakhtar e fa battute”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte molto amareggiato dopo l’uscita di scena dalle coppe. E quando arriva ai microfoni di Sky è un vero show. Ribatte a muso duro a chi fa delle domande sul match con gli ucraini e quando arriva il turno di Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real, Roma e Juve, fa scena muta. Capello ci resta male e dopo poco gli chiede: “Ma visto che dici che lo Shakhtar ha cambiato il modulo, ma l’Inter non aveva un piano B? Luis Castro ce lo aveva…”. Conte ha risposto che il piano B l’aveva ma non può dirlo in tv. La chiosa finale di Capello: “Ha fatto la battuta Conte che dovrebbe rispondere serenamente anche quando non si vince per rispetto di chi fa le domande”.