Coppa Italia, orario delle partite di oggi in diretta tv

Oggi tanto calcio in tv con la Coppa Italia nel pomeriggio e poi in serata la Champions League. Per il quarto turno della Coppa Italia queste le partite, gli orari e la copertura tv:

14.30 Parma-Cosenza (Coppa Italia) – RAI SPORT

14.30 Empoli-Brescia (Coppa Italia) – RAI PLAY (non sarà disputata per Covid)

17.30 Udinese-Fiorentina (Coppa Italia) – RAI DUE

17.30 Bologna-Spezia (Coppa Italia) – RAI PLAY

17.30 Cagliari-Verona (Coppa Italia) – RAI PLAY

CHAMPIONS LEAGUE

18.55 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT

18.55 Borussia M.-Shakhtar (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT

18.55 Olympiacos-Manchester City (Champions League) – SKY SPORT

19.00 Lens-Nantes (Ligue 1) – DAZN

21.00 Diretta Goal Champions League – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT

21.00 Inter-Real Madrid (Champions League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT

21.00 Liverpool-Atalanta (Champions League) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT

21.00 Bayern-Salisburgo (Champions League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT

21.00 Ajax-Midtjylland (Champions League) – SKY SPORT

21.00 Atletico Madrid-Lokomotiv (Champions League) – SKY SPORT

21.00 Marsiglia-Porto (Champions League) – SKY SPORT

COPA LIBERTADORES

23.15 Independiente Del Valle-Nacional (Copa Libertadores) – DAZN

23.15 Delfin-Palmeiras (Copa Libertadores) – DAZN

23.15 Bolivar-Lanus (Copa Sudamericana) – DAZN