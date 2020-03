Coronavirus, anche la Champions blindata per l’Atalanta: niente conferenza per Gasperini e porte chiuse per la rifinitura

Massima prudenza per l’emergenza coronavirus anche in vista delle partite di Champions League. Dopo l’annuncio in merito a Psg-Borussia Dortmund, anche a Valencia per il match in programma contro con l’Atalanta ecco le precauzioni massime.

La Uefa, infatti, ha deciso di annullare tutte le attività stampa delle squadre. Non ci saranno le conferenze dei due allenatori, Gasperini e Celades, della vigilia e neanche quelle previste subito dopo la partita. Anche la rifinitura delle due squadre al Vicente Calderon sarà a porte chiuse come la partita in programma domani sera. L’Atalanta è già partite in direzione Spagna e spera di poter tornare a casa con la qualificazione nonostante il momento di confusione per ovvie ragioni.