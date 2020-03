Coronavirus, picchi di contagio a Liverpool: “Colpa dei tifosi madrileni”

Dopo l’esplosione vera e propria in Italia e in Lombardia, il Coronavirus ha preso di mira anche Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. Nell’isola britannica la situazione peggiora sempre più con quasi diecimila contagi e 477 morti. A Liverpool in particolare, in questi giorni è scoppiata la polemica riguardo la trasferta dei tifosi colchoneros ad Anfield.

UNA VERGOGNA! – Permettere l’ingresso di 3000 persone provenienti da Madrid nell’impianto della città è stata una mossa azzardata. Secondo quanto riportato sul Liverpool Echo il sindaco della città ha parlato di una decisione non sua e che comunque ai tifosi sarebbe stato concesso di viaggiare comunque fino a Liverpool. Pochi giorni dopo la partita, l’ex direttore della sanità della città John Ashton non aveva usato mezzi termini: “E’ stata una vergogna e ora stiamo pagando le conseguenze“. Secondo il quotidiano locale, Liverpool sta toccando picchi sempre più alti ogni giorno e la trasferta dei tifosi spagnoli è considerato l’evento che ha fatto scaturire il tutto. Altri media inglesi si sono chiesti inoltre come la Uefa abbia potuto permettere tutto questo, ma ora è troppo tardi per le domande. Il bisogno primario è quello di contenere al più presto la pandemia.