Coronavirus, pneumologo: “Atalanta-Valencia è stata una bomba biologica”

Il responsabile Pneumologia del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Fabiano Di Marco ha affermato al Corriere della Sera che il match di Champions League Atalanta-Valencia disputatasi a Milano è stato un vero dramma per i bergamaschi. Nei giorni seguenti si è registrato il maggior numero di contagi nella provincia di Bergamo e il medico ha risposto così in merito al picco dei decessi dello scorso 13 marzo: «Ne sento tante, dico la mia. Diciannove febbraio, 40 mila bergamaschi a San Siro per Atalanta-Valencia. In pullman, auto, treno. Una bomba biologica, purtroppo».