Coronavirus, Spagna in ginocchio: Liverpool-Atletico Madrid possibile origine del contagio

Atalanta-Valencia ma anche Liverpool-Atletico Madrid. Il contagio da coronavirus potrebbe essere stato ‘aiutato’ dalle due gare di Champions League disputate a porte aperte. Bergamo e l’Italia da una parte, Inghilterra e Spagna dall’altra.

Nonostante il Governo iberico stia rassicurando che anche in Spagna il picco di contagio sembra essere vicino, gli esperti cercano di comprendere cosa abbia potuto scatenare l’evoluzione così rapida dell’espandersi del Covid-19. Se da una parte il Valencia aveva fatto la voce grossa in merito alla gara contro l’Atalanta (vista la situazione di crisi di Bergamo), dall’altra c’è chi ipotizza che la gara contro il Liverpool dell’Atletico Madrid sia stata da trampolino di lancio per il coronavirus. La trasferta dei tifosi colchoneros dello scorso 11 marzo viene indicata come potenziale partita zero per la diffusione del coronavirus. Nella capitale iberica, infatti, si sono già registrati gran parte dei decessi, circa la metà di quelli avvenuti in tutta la Spagna.