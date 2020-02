Coronavirus, trasferta di Champions a rischio per l’Atalanta?

Il 10 marzo alle 21 al Mestalla l’Atalanta giocherà la gara di ritorno contro il Valencia. Il 4-1 dell’andata sicuramente rende più tranquilli i ragazzi di Gasperini, ma dalla Spagna non trapela molto ottimismo riguardo il normale svolgimento della partita.

Il motivo? La diffusione del Coronavirus che sta mettendo il mondo in ginocchio. Da Valencia, per analizzare la situazione, ha parlato Hermenegilda Vanaclocha, vicedirettrice di Epidemiologia della Generalitat Valenciana: “Non sappiamo – ha esordito la Vanaclocha ai microfoni di Onda Cero – sinceramente se i giocatori dell’Atalanta potranno muoversi e venire qui vista l’emergenza Coronavirus che c’è in Italia. Da qui al 10 marzo passeranno molti giorni, se me lo aveste chiesto la settimana scorsa avrei risposto molto diversamente. Ma non sappiamo sinceramente se potranno muoversi e venire qui“.

Un dubbio che verrà sciolto solo la settimana prossima, quando si potrà constatare l’andamento del Coronavirus.