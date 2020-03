Coronavirus, Valencia – Atalanta e Getafe – Inter verso le porte chiuse

Non solo la Serie A. Il Coronavirus è una minaccia per tutti i campionati europei e le competizioni continentali. La diffusione del virus minaccia ora le partite di Champions League. In Spagna infatti il ministro della salute Salvador Illa ha raccomandato che lo svolgimento delle partita sia a porte chiuse. La decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma è probabile che le gare delle tre italiane, Atalanta, Inter e Napoli si giocheranno senza pubblico.

MOTIVAZIONE – A dare una motivazione in merito è stato lo stesso ministro che a RadioMarca ha dichiarato: “In tutte le competizioni sportive importanti c’è sempre un alto numero di tifosi presenti e in questo caso alcuni di loro provengono da zone ad alto rischio: Lombardia, Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna. Per questo la raccomandazione è che le partite si giochino a porte chiuse”.