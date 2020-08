Costacurta avvisa il Napoli: “Al Camp Nou terreno inzuppato. Per gli ospiti tanti passaggi sbagliati sempre”

Sarà una gara spettacolare quella tra Barcellona-Napoli in Champions League. La sfida di questa sera vedrà contro i blaugrana di Messi e gli azzurri di Gennaro Gattuso che, stando a quanto affermato dall’ex difensore del Milan Alessandro Billy Costacurta, potrebbe dover fare i conti con un problema… di campo. Intervistato da Il Mattino, l’ex difensore ha parlato della partita ma anche di alcuni dettagli riguardanti il Camp Nou e il suo terreno di gioco.

Costacurta: “Campo inzuppato. Difficile per gli ospiti”

“Giocare su quel campo senza tifosi è già un gran bel vantaggio. I tifosi catalani mettono molta pressione andando a creare un’atmosfera incandescente che aiuta molto i giocatori di casa”, ha affermato Costacurta che conosce bene certi palcoscenici. “È una discriminante talmente unica che ritengo sia già una bella fortuna per il Napoli giocare in queste condizioni. Ma attenzione, perché quello è un campo molto strano. È particolare in tutto, ad incominciare dall’erba che è unica. Il campo è sempre inzuppato d’acqua artificiale e questo rende tutto più difficile per chi non è abituato. Soprattutto all’inizio è normale ci sia differenza tra squadra di casa e quella ospite. Conosco tanti giocatori che arrivano al Camp Nou e sbagliano molti passaggi semplici. È un campo diverso dagli tutti gli altri e ogni dettaglio può fare la differenza”, ha avvisato l’ex difensore.

