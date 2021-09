Costacurta duro: “Italiane faticheranno ad arrivare ai quarti di Champions…”

L'ex difensore ha commentato la sua griglia di partenze delle favorite in Coppa

Inizia la Champions League 2021-22 e saranno come sempre le big come Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco a giocarsi con ogni probabilità la vittoria finale. Non sicuramente le squadre italiane. Ne è convinto Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan, che ha parlato del cammino in Coppa delle varie squadre soffermandosi anche su Juventus, Inter, Milan e Atalanta e i rispettivi percorsi.

DIFFICOLTA' - Ai microfoni de Il Messaggero, Costacurta ha detto: "Il Psg è super, può uccidere la Champions e ha un allenatore che potrebbe mettere insieme tutti quei fantastici giocatori. In seconda fila vedo il Manchester City e il Chelsea e anche il Bayern Monaco. Barcellona e Real Madrid? No, non credo". E sulle italiane: "Le squadre italiane non penso siano attrezzate per puntare in alto, faticheranno ad arrivare ai quarti. Semmai, vuoi un colpo di coda, vuoi l'entusiasmo per il successo negli Europei, vedo la Juventus come migliore italiana in Coppa, ma non come favorita allo scudetto".