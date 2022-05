Courtois: “Nello spogliatoio tutti gridavano mio nome. La parata più bella della Champions…”

Il portiere si gode la vittoria col Real Madrid della Champions League

Redazione ITASportPress

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, è stato senza dubbio il protagonista della finale di Champions League vinta dai suoi contro il Liverpool. MVP della notte di Parigi, il belga ha festeggiato la grande prestazione con la squadra e si è goduto i complimenti di tutti, media e compagni. La conferma è arrivata dalle sue parole post match con alcune confessioni e un breve bilancio sul torneo.

"Sinceramente è qualcosa di incredibile per me vincere la finale di Champions così. Per me non era importante essere protagonista, era importante vincere. Mi sono fatto trovare pronto, ho fatto una parata importante sullo 0-0 e una sull'1-0. Bella quella su Salah con la mano, ma anche quella col piede", ha detto Courtois. "Sono qui per aiutare e sono felice di essere stato scelto come MVP della finale".

Su post gara e uno sguardo al Pallone d'Oro: "Per un portiere è difficilissimo, quasi impossibile, a maggior ragione se gioca in squadra con Benzema. Posso arrivare lontano, ma è difficile vincere questo trofeo. Per me quello che conta è il fatto che quando sono tornato in spogliatoio tutti i miei compagni urlavano il mio nome. E questo vale più dei riconoscimenti personali".

Un pensiero anche sulla parata più bella fatta in tutto il torneo: "Non so se sia la più bella, ma quella su Grealish contro il Manchester City è stata la più importante, vale molto", ha detto Courtois. "Ma anche in finale contro Mané, e alcune col Psg e i rigori. Difficile scegliere".