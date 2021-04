Courtois: “Pensavo di dover parare di più contro il Liverpool. Zidane mi ha chiesto di…”

È un Thibaut Courtois felice e anche un po’ stupito quello che parla al termine della sfida di Champions League del suo Real Madrid contro il Liverpool. Il portiere blancos non si aspettava una serata quasi “tranquilla” tra i pali vista la forza d’attacco dei rivali. Parlando dopo il triplice fischio, l’estremo difensore ha commentato la vittoria contro gli inglesi e quello che prevede per la gara di ritorno ad Anfield.

Real Madrid, le parole di Courtois

“Siamo molto soddisfatti della nostra prestazione. Il Liverpool è una grande squadra, ma abbiamo difeso molto bene. Sono stati fortunati con il loro gol ma abbiamo reagito bene e abbiamo ottenuto la terza rete”, ha esordito Courtois. “Speriamo di poter chiudere i conti nel ritorno anche se sappiamo che sarà dura. Ma in ogni caso possiamo farcela. Parliamo di una squadra molto forte in casa ma contiamo di fare bene in difesa come abbiamo fatto”.

“Il nostro segreto? In realtà ammetto che mi aspettavo di dover fare più parate ma noi in difesa siamo stati fantastici. Ci conosciamo molto bene e questo deriva dal nostro lavoro quotidiano. Zidane mi ha chiesto di giocare un po’ più in alto per coprire quei palloni dietro e assicurarmi che loro non potessero giocare tra le linee. Eravamo sempre ben organizzati quando arrivavano dalle nostre parti. Abbiamo difeso molto bene ed è un peccato aver subito il gol”.

E ancora: “Sono molto contento per Vini (Vinicius ndr) e anche per Marco (Asensio ndr). Spesso subiamo tante critiche ma la gente si dimentica che stiamo combattendo su più fronti per vincere entrambi i trofei. Speriamo di poter dimostrare il nostro valore ancora una volta nel Clasico e poi nel ritorno col Liverpool”.