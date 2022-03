Cristiano Ronaldo, addio Champions senza tirare in porta: non è la prima volta…

L'Atletico Madrid ha eliminato il Manchester United

Redazione ITASportPress

Una notte incolore per il Manchester United che contro l'Atletico Madrid all'Old Trafford, perde 0-1 e viene mandata fuori dalla Champions League. Grande delusione e amarezza ma pure tanta frustrazione per i singoli campioni. Soprattutto per Cristiano Ronaldo che ha vissuto un'altra serata davvero insolita, o quasi...

Come riportato da Opta, infatti, per l'asso portoghese sono zero i tiri in porta effettuati in tutta la partita verso lo specchio coperto da Oblak. Si tratta di un risultato davvero storico per CR7 che ha sempre fatto della Champions League il palcoscenico migliore nel quale esaltarsi. Eppure, per l'ex Juventus non è la prima volta che capita una serata così.

Infatti, quella giocata ieri sera, è la terza gara in carriera in Champions League che vede Cristiano Ronaldo finire a bocca asciutta senza tiri in porta. In precedenza, sempre giocando per intero la partita, il portoghese non era riuscito a farsi vale anche nel 2003 contro il Panathinaikos e nel 2011 contro il Barcellona, quando vestiva rispettivamente le maglie dello United e del Real Madrid.