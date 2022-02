Cristiano Ronaldo ai fan: “Facciamo vedere perché l’Old Trafford è il teatro dei sogni”

Il messaggio social del portoghese ai tifosi dello United in vista della sfida di ritorno in Champions contro l'Atletico Madrid

Si tratta di un appello in piena regola quello fatto da Cristiano Ronaldo ai tifosi del Manchester United in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il portoghese, dopo il pari dell'andata maturato nella serata di ieri, ha scelto un post social su Instagram per ringraziare la città spagnola e per invocare l'aiuto dei fan Red Devils in vista del secondo appuntamento che assegnerà il passaggio del turno ad una delle due formazioni.