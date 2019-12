Cristiano Ronaldo: “Amo giocare con Dybala e Higuain. Real Madrid in finale? Firmerei subito”

Vittoria e vetta del girone di Champions League confermata per la Juventus. Successo per 2-0 con Higuain e Cristiano Ronaldo protagonisti delle due reti. Proprio il portoghese ha commentato a uefa.com il successo contro il Bayer Leverkusen e la vittoria nel girone: “Un’altra grande partita di Champions League. La mia competizione. Amo giocare queste gare ma la cosa importante è che abbia vinto la mia squadra. Abbiamo giocato un ottimo secondo tempo, siamo felici per il primo posto ottenuto”. E sul sorteggio, CR7 ha commentato: “Guardiamo avanti con sicurezza, rispettiamo tutte le squadre. Vediamo cosa ci riserverà il sorteggio”.

REAL MADRID – E proprio sul prossimo accoppiamento, ma anche sui compagni di squadra, Cristiano Ronaldo ha detto la sua anche a Sky Sport: “Giocare con Dybala e Higuain insieme? Ci divertiamo molto, l’intesa è ottima sia con Dybala che con Higuain. Mi piace giocare con entrambi, decide poi l’allenatore cosa è meglio fare”. Il fuoriclasse portoghese, agli ottavi, potrebbe ritrovarsi di fronte al proprio passato, il Real Madrid, qualificatosi secondo nel gruppo A: “Real agli ottavi? Non lo so, il Real è una squadra straordinaria, preferirei incontrarlo più avanti. In finale? Firmerei ora per affrontarli in finale”.

