Cristiano Ronaldo, ‘bello ma… inutile’: il gol al Lione il migliore della Champions League

Tanto bello quanto inutile. Il gol di sinistro di Cristiano Ronaldo al Lione è stato votato come il migliore della passata edizione di Champions League. Il portoghese trionfa davanti a Sabitzer, Cuadrado, Suarez e Gnabry.

Cristiano Ronaldo: suo il gol più bello della Champions League

Come rende noto il sito ufficiale della Champions League attraverso i canali social, la rete del 2-1 di Cristiano Ronaldo nel match tra la Juventus e il Lione è stata votata come la migliore di tutto il torneo. Un gol inutile al fine del passaggio del turno dato che la Vecchia Signora è stata eliminata per via del k.o. della gara d’andata e del gol subito in casa.

In ogni caso CR7 è riuscito a trionfare. Sono stati oltre 400 mila gli utenti votanti e il portoghese si è imposto su Sabitzer del Lipsia (secondo) e il suo compagno di squadra Cuadrado (terzo). Battuti anche Suarez e Gnabry, quest’ultimo protagonista con il gol davvero bello ancora al Lione.

