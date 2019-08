Cristiano Ronaldo: “Buon sorteggio, sono fiducioso. Faremo bene in questa stagione”

Le parole di Cristiano Ronaldo rilasciate a caldo ai microfoni di Sky Sport dopo i sorteggi di Champions League. La Juventus è finita nel gruppo con Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca: “Penso sia un buon sorteggio, ma difficile come sempre. Sono però fiducioso per la mia squadra, non vedo l’ora di questa bellissima Champions. L’inizio della stagione è sempre duro, abbiamo anche un nuovo allenatore, ma è andata bene, vincendo la prima partita, poi guardiamo una ad una. In Champions League la squadra da battere? Non ce n’è una, tante squadre sono forti. Sono molto positivo, faremo bene in questa stagione”. Carico più che mai, questa volta presente ai sorteggi nonostante non sia stato premiato come miglior giocatore della scorsa stagione.