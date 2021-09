Cristiano Ronaldo, Champions amara: United k.o. in Svizzera. Pari Siviglia

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo va clamorosamente al tappeto contro lo Young Boys

Clamoroso in Svizzera: il Manchester United cade all'ultimo respiro contro gli Young Boys . Un tonfo che rimescola fin da subito il girone in cui si trova l'Atalanta. Pari invece tra Siviglia e Salisburgo.

Occhi puntati su Cristiano Ronaldo e il portoghese ripaga con il gol del vantaggio dei Red Devils. L'asse dell'azione è tutto lusitano: Bruno Fernandes crea, mentre l'ex Juventus finalizza aggirando la marcatura di Garcia. Lo United sembra in controllo, ma al 35' viene espulso Wan-Bissaka per un intervento con il piede a martello ai danni di Martins Pereira. Nella ripresa, lo Young Boys cresce grazie alla superiorità numerica. Al 66' Ngamaleu anticipa Varane e trafigge De Gea su cross di Elia. Gli svizzeri spingono ancora e serve una prodezza di De Gea per salvare i Red Devils. All'ultimo minuto avviene l'incredibile: Lingard sbaglia il retropassaggio e innesca Siebatcheu, che da due passi non sbaglia.

L'avvio è tutto a favore degli austriaci, che prima sprecano un penalty per andare in vantaggio e poi trovano sempre dagli undici metri il gol dell'1-0 firmato da Sučić. Il Siviglia torna in partita e pareggia sul finire del primo tempo con Rakitic, anche lui con un rigore. Gli andalusi restano in 10 per l'espulsione di En-Nesyri, ma non cambia il risultato.