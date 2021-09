Cristiano Ronaldo colpisce una steward con una pallonata: subito le scuse

Cristiano Ronaldo si è reso protagonista suo malgrado di uno sfortunato episodio durante il riscaldamento del match contro lo Young Boys

La prima partita della seconda vita di Cristiano Ronaldo al Manchester United non si è rivelata particolarmente memorabile. I Red Devils sono usciti sconfitti per 2-1 in casa dello Young Boys. Un risultato sorprendente considerando i pronostici della vigilia. Tuttavia il fuoriclasse portoghese ex Juventus si è distinto comunque per due motivi. In primis per il gol realizzato, che ha illuso gli inglesi. In secondo luogo per aver colpito uno steward con un missile durante il riscaldamento. L'addetto alla sicurezza è caduto a terra fortemente dolorante per la violenza della conclusione. Ronaldo lo ha prontamente soccorso e tutto sembra essersi risolto solo con un piccolo spavento.