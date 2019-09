Cristiano Ronaldo, il gesto che fa discutere e la spiegazione dopo la gara con l’Atletico Madrid

Non è riuscito a segnare ma ci è andato davvero vicino. Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha sfiorato nei secondi finali della gara contro l’Atletico Madrid, la rete che avrebbe garantito il successo per 3-2 dei bianconeri.

Un’azione che ha messo tanta paura ai tifosi colchoneros che per tutta la gara hanno ricoperto l’asso portoghese di fischi e qualche insulto. Una paura che lo stesso CR7 ha voluto sottolineare con un gesto che ha fatto il giro del mondo. Quasi come l’esultanza, eccessiva, della passata stagione, anche questa volta Cristiano Ronaldo non è passato inosservato. Il suo gesticolare con la mano destra, simulando la tipica movenza per dire “avete avuto paura” è stata accolta con altri fischi e, al termine della gara, i media spagnoli hanno voluto chiedere spiegazioni.

Dal canto suo, Cristiano Ronaldo si è limitato a dire: “Imparate. Dovete imparare…”. Da capire se il portoghese abbia voluto quasi minacciare i rivali per la gara di ritorno a Torino, oppure abbia voluto dire semplicemente di guardare come si gioca a calcio. In ogni caso, nella gara dell’Allianz Stadium, il duello si ripeterà e altre scintille sono garantite…