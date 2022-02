Crouch: “Champions League? Inglesi favorite. Ho due preferenze…”

L'ex attaccante dice la sua sulle formazioni che potrebbero vincere la competizione

Torna la Champions League ed è tempo di pronostici su chi passerà il turno degli ottavi di finale e soprattutto chi avrà le capacità per arrivare fino in fondo al torneo. Peter Crouch , storico ex attaccante inglese, parlando al Daily Mail, ha commentato quali sono le formazioni ad avere, secondo lui, maggiori possibilità di trionfare in questa stagione.

FAVORITE - "Stiamo attraversando un momento emozionante come calcio inglese. La Premier League ora domina l'Europa. Due finali di Champions League in tre anni parlano da sole. Una terza finale inglese potrebbe benissimo accadere quest'anno. Non vedo contendenti seri per vincere la Champions League ad eccezione dei club di Premier League", ha sentenziato Crouch. "Liverpool e Manchester City sono le mie preferite ed è difficile per me sceglierne una. Anche il Chelsea, che ha vinto anche il Mondiale per club, ha l'opportunità per difendere il titolo. Il Manchester United è l'unico club su cui ho dei dubbi. Ma hanno anche la possibilità di aggrapparsi alla Coppa dei Campioni".