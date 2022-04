Crouch: “Emery meglio di Guardiola e Klopp in Europa”

Il commento dell'ex attaccante in vista della semifinale di Champions League tra Liverpool e Villarreal

Nella sua rubrica per il Daily Mail , l'ex attaccante Peter Crouch ha avuto modo di parlare della semifinale di Champions League tra il suo ex club, il Liverpool , e il Villarreal . In modo particolare, l'ex giocatore si è soffermato sull'abilità del tecnico spagnolop Unai Emery nelle sfide europee ad eliminazione diretta.

IL RE - "Ovviamente i Reds sembrano essere favoriti. Non giocano contro il Manchester City o il Real Madrid, ma contro il Villarreal, la squadra di una città che non riempirebbe Anfield. Hanno fatto però due capolavori contro Bayern e Juventus", ha detto Crouch. "Emery è il re delle sfide ad eliminazione diretta, un uomo che è stato ridicolizzato in Inghilterra. Io e Hargreaves abbiamo analizzato i dati e c'è solo un allenatore che ha fatto meglio di Emery: Zinedine Zidane. Emery ha raccolto più risultati di Klopp e Guardiola, ha vinto l'Europa League in quattro occasioni, tre con il Siviglia e una con il Villarreal. Ha fatto un lavoro incredibile al Siviglia e ha fatto bene al Psg prima che lo licenziassero ingiustamente. All'Arsenal ha deluso ma al Villarreal ha dimostrato ancora una volta quanto vale. Il Liverpool dovrà essere prudente".