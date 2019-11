David Villa è sicuro: “Guardiola e il Manchester City ossessionati dalla Champions League…”

Ha di recente comunicato la data del suo addio al calcio, ma David Villa non ha perso certo la passione per questo sport rimanendo sempre collegato col mondo del pallone ed in modo particolare col calcio europeo. Parlando al Mirror, lo spagnolo ha parlato di Champions League e di Pep Guardiola, suo ex allenatore ai tempi del Barcellona, in riferimento a quella che lo stesso centravanti definisce per loro come una vera ossessione.

OSSESSIONE – “Per tutti gli allenatori e tutti i grandi club, è normale concentrarsi sulla Champions League, perché è il miglior torneo in cui puoi giocare con un club”, ha detto David Villa. “Pep è ovviamente uno dei migliori allenatori del mondo e ovviamente il suo obiettivo è vincere tutti i trofei possibili. Il Manchester City non ha mai vinto questo trofeo, e per molti anni non ne ha avuto neppure l’occasione”. “Ecco perché è normale avere una grande ossessione per questo tipo di trofeo. È il miglior torneo in cui si possa giocare, ma è difficile vincere per tutti, non solo per uno o due club. “È molto difficile vincere, e ovviamente devi fare molto lavoro per farlo.”

GUARDIOLA E L’ARMA SEGRETA – Villa, che con Guardiola ha vinto la Champions League, non ha dubbi sulle capacità del tecnico di poter trascinare una squadra al successo in Coppa: “È un grande allenatore. Sono stato con lui per due anni a Barcellona e mi ha aiutato molto, è stato fantastico. Avrà successo ovunque vada. È riuscito a vincere in Spagna e lo stesso in Germania e ora in Inghilterra”. Ma per farlo, secondo Villa, sarà fondamentale lo stato di forma di un calciatore in particolare: Raheem Sterling che in questa stagione è davvero migliorato: “È fantastico, un giocatore con qualità che è difficile trovare in qualsiasi altro giocatore. È veloce, è davvero bravo nell’uno contro uno e quest’anno segna molti gol. Sta migliorando anno dopo anno, che è la cosa più importante per un calciatore. Quando hai 18, 19, 20 anni e giochi ai massimi livelli, per squadre come Liverpool e City, la cosa più importante è migliorare ogni anno. È importante crescere come giocatore e ogni anno Sterling lo ha fatto. Vedi che è un giocatore migliore giorno dopo giorno, anno dopo anno, ed è ancora molto giovane”.