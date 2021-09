De Ligt si gode il trionfo col Chelsea: “Sacrificio e vittoria nel nostro DNA”

L'olandese autore di una grande prova in Champions League

Matthijs De Ligt, difensore olandese della Juventus, si gode il successo dei suoi in Champions League contro il Chelsea nella seconda giornata del girone. I bianconeri hanno vinto davanti al proprio pubblico per 1-0 andando a prendersi la testa del raggruppamento a punteggio pieno: 6 punti su 6 disponibili. Il centrale ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV dopo la vittoria sui Blues campioni in carica soffermandosi sulla mentalità del gruppo e la storia del club.