De Roon “bacchetta” la UEFA: “Sono in Champions, ma la foto…”

Marten De Roon è un perfezionista in campo e sui social. Il centrocampista olandese dell’Atalanta non si è fatto particolari scrupoli a correggere ironicamente persino la UEFA. Tutta colpa di un tweet con una foto in cui il giocatore nerazzurro compariva con un’espressione certamente non fotogenica. E allora è scattata subito la protesta di Marten: “Gioco in Champions e loro usano questa foto…”.

Immediata la replica dell’UEFA che ha postato una nuova immagine dello steso De Roon con un’espressione facciale ancora più buffa. Di fronte alla proposta, Marten ha consigliato caldamente una foto con un sorriso più marcato. In fondo si sa: nell’epoca dei social anche l’apparenza ha una sua importanza.