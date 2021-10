Del Piero: “Manchester leader del calcio, ma il vento è cambiato. E il Psg…”

Alessandro Del Piero si sofferma sul momento del Manchester United, ancora in cerca della piena realizzazione

L'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United ha riportato nuovamente i Red Devils ad avere gli occhi puntati addosso e l'etichetta di squadra da battere. Infatti la formazione allenata da Ole Gunnar Solskjaer si candida come una delle pretendenti per la vittoria dei massimi tornei. Uno degli obiettivi riguarda la Premier League, con un digiuno lungo ormai otto anni, da quando Sir Alex Ferguson lasciò la panchina del club da vincente. Secondo Alessandro Del Piero, il ruolo della società nel mondo del calcio è cambiato profondamente. Queste le sue parole a Sky Sport: "Manchester è un posto diverso dagli altri: per 25 anni da guidato il calcio da leader, ora il vento è cambiato. È durissima fare bene in Premier e avere continuità, credo che sia questo quello che manca al Manchester e credo sia lo stesso problema del PSG. Pochettino ha detto di non avere una squadra ma una serie di campioni".