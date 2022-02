Del Piero spiega il segreto del gol di Vlahovic in Champions League

Il gol del serbo visto dall'ex capitano bianconero

Non poteva sperare debutto migliore, almeno a livello personale, Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus, al primo pallone toccato in Champions League della sua carriera, si è creato in autonomia il primo gol nel torneo. Una rete rapida che aveva portato avanti la Vecchia Signora contro il Villarreal e che è stata applaudita da tutti i sostenitori, anche quelli illustri.