Del Piero stronca la Juventus: “Col Benfica gara pessima”

Crolla la Juventus in Champions League contro il Benfica . 4-3 per i portoghesi che, per chi non ha visto la gara, fa credere ad un match combattuto. Invece, la Vecchia Signora, specie nel primo tempo e nei primo quarto d'ora della ripresa, è stata decisamente dominata dalle Aquile. Lo sabene anche uno storico ex come Alessandro Del Piero , inviato a Lisbona per Sky Sport, che ha detto la sua sulla sfida senza peli sulla lingua.

COMMENTO - "La partita della Juve è stata pessima, nel primo tempo il Benfica ha dominato, come per gran parte del secondo. E' vero che la Juve avrebbe potuto pareggiare, ma il Benfica avrebbe potuto fare il quinto in diverse occasioni. È difficile spiegare una partita del genere perché per larghi tratti la squadra non ha saputo controbattere agli avversari", ha detto Del Piero. "Poi, si sa, la Juve non è mai morta fino alla fine, ma a questi livelli venti minuti non bastano". E ancora: "I venti minuti finali danno un pizzico di speranza per il futuro perché si è visto orgoglio, lotta e gol e tante belle cose".