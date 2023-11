Dembelé mette nel mirino il Milan: “Sarà un big match, siamo pronti”

Ultimo appuntamento di campionato questo fine settimana prima di lasciare nuovamente spazio alla Champions League. E proprio alla sfida di martedì pensa già Ousmane Dembelé, attaccante del Psg, che non vede l'ora di affrontare il Milan e avanzare un passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il calciatore ha avvertito i rossoneri in questo modo: "Ci siamo preparati bene per il big match contro il Milan in Champions League. Ora devo dire che ci conosciamo sempre di più, meglio, anche perché giochiamo insieme da mesi". Proseguendo, poi, ha fatto riferimento al gol con la maglia dei parigini che non è ancora arrivato: "L'allenatore ci dà spesso indicazioni e noi cerchiamo di applicarle nelle partite. Il gol? Ad essere sincero non mi pesa più di tanto. Sono molto contento di quello che sto facendo qui a Parigi e mi manca solo quello. Arriverà...".