Di Canio avvisa l’Inter: “Se perde tutti questi palloni contro Liverpool… ciao ciao”

Il monito dell'ex attaccante ai nerazzurri in vista della Champions League

Dopo una settimana ricca di impegni tra campionato e Coppa Italia, è tempo di tuffarsi nella Champions League. Tra le italiane impegnate, toccherà subito all' Inter . I nerazzurri se la vedranno contro il Liverpool nel match di andata degli ottavi di finale. Presente negli studi di Sky Calcio Club, l’ex attaccante Paolo Di Canio ha analizzato così il momento vissuto dalla squadra di Simone Inzaghi successivamente alla gara pareggiata contro il Napoli per 1-1: " Se l’Inter perde i palloni persi col Napoli contro il Liverpool e isola cinque volte uno contro uno Salah con Bastoni o Dimarco e Mané con Skriniar, allora ciao ciao, arrivederci ", ha sentenziato l'ex giocatore.

E ancora sottolineando le abilità degli attaccanti dei Reds: "Davvero, se così succede preghiamo. Sono fortissimi Bastoni e Skriniar ma cinque volte uno contro uno con quelli, ciao ciao. Il Liverpool è il peggior cliente che potessi trovare, non solo come qualità ma anche come principi e come dinamismo della squadra".