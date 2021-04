Di Maria esalta il Psg: “Semifinale meritata, eliminati i migliori”

Il Paris Saint-Germain conquista il pass per le semifinali. I parigini si vendicano della sconfitta nella scorsa stagione, eliminando il Bayern Monaco. Decisiva la vittoria per 3-2 in casa dei bavaresi, con un Kylian Mbappé straordinario.

FELICE

Angel Di Maria analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento. Abbiamo fatto un gran bel lavoro. Credo che abbiamo meritato di passare questo turno. Credo che la squadra abbia sempre cercato di tenere la palla e costruire. Le abbiamo provate tutte e credo che sia passata la squadra migliore eliminando la squadra migliore dell’anno scorso. Il merito è di tutti. Abbiamo lavorato molto duramente per raggiungere questo obiettivo. E’ merito del club, della squadra, dello staff tecnico, nostro e auguriamoci di continuare in questo cammino”.