Dinamo Kiev-Juventus Champions League diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Dinamo Kiev-Juventus si gioca questa sera alle 18.55 il primo match del girone di Champions League. I bianconeri saranno impegnati in trasferta in un campo tosto e dovranno rifarsi dopo il pareggio inatteso in campionato contro il Crotone. Servono i tre punti per iniziare al meglio il percorso in Coppa.

Dinamo Kiev-Juventus, le probabili formazioni

Formazione praticamente fatta da parte di entrambe le compagini. Padroni di casa con Bushchan in porta; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko in difesa. Centrocampo a due con Sydorchuk e Shaparenko; Rodrigues, Buyalski e De Pena saranno al servizio della punta Supryaga. La Juventus cambia qualcosa rispetto all’undici di campionato. Szczesny torna tra i pali. Danilo, Bonucci e Chiellini in difesa. Cuadrado sarà titolare con Bentancur, Rabiot e Ramsey in mezzo al campo. Chiesa, Kulusevski e Morata in attacco.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Buyalski, De Pena; Supryaga.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Dinamo Kiev-Juventus, prima partita del girone di Champions League 2020/2021, verrà disputata allo Stadio Olimpico di Kiev oggi martedì 20 ottobre 2021 alle ore 18:55.Il match verrà trasmesso in diretta televisiva su Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Champions League: la gara sarà visibile su Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre. Il match non sarà visibile in chiaro.

Per chi volesse assistere alla partita dei bianconeri in Coppa via streaming, potrà farlo attraverso Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. L’alternativa è quella di seguire la gara su Now Tv che, previo abbonamento, consente di assistere ai programmi Sky.