Dinamo Kiev, Lucescu: “Barcellona senza Messi si difende meglio”

L’allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu in vista dell’appuntamento di domani in Champions League contro il Barcellona in conferenza stampa ha detto: “È chiaro che con Messi in campo regala vantaggi in attacco alla sua squadra . Ma, allo stesso tempo, l’assenza di Massi significa che il Barcellona giocherà più efficacemente in difesa. I giocatori non sono a Barcellona per caso, paghiamo un sacco di soldi per comprarli. E questo significa che sono i migliori giocatori. Inoltre, ci sono calciatori che hanno 21 o 22 anni nel roster. Hanno molta qualità. Il Barcellona resta il Barcellona. “