Dinamo Zagabria, Bjelica: “Vogliamo ripetere il risultato dell’andata”

Per la Dinamo Zagabria il match contro l’Atalanta è cruciale per il proprio destino. Il tecnico Nenad Bjelica ha commentato l’avvicinamento alla sfida di Champions League. Queste le sue parole in conferenza stampa: “I miei giocatori stanno tutti bene, più o meno, sono pronti. Torneranno Gavranovic e Ademi: a eccezione di Moro stanno tutti bene. All’andata abbiamo giocato una gara praticamente perfetta. Giochiamo in casa dell’Atalanta, loro ci conoscono meglio ma vogliamo comunque portare a casa i tre punti. Pressione? Noi giochiamo in stadi pieni e in stadi vuoti. Più l’atmosfera è bella più è divertente giocare. In Ucraina c’erano più di 25 mila spettatori, ma non mette pressione su di noi. Shakhtar? Abbiamo scelto una strada un po’ più difficile, alla fine di questa partita. Abbiamo dimostrato nelle ultime due sfide contro Rijeka e contro l’Hajduk che siamo un squadra concentrata, forte mentalmente, questa sconfitta – perché per come si era messa la partita lo era – non ha fatto nulla per la squadra. Ci aspettiamo una Atalanta forte e aggressiva, come ha giocato contro Juventus e Manchester City. Noi dobbiamo pensare di fare il meglio, sappiamo che può essere difficile anche per loro. Ha grande creatività, con giocatori difficili da controllare e che girano per il campo. Dovremo essere bravi a controllarli”.