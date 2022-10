Dinamo Zagabria-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la quinta giornata del girone di Champions.

Dinamo Zagabria-Milan si giocherà oggi, martedì 25 ottobre 2022, alle ore 21 per la quinta sfida del girone di Champions League. Padroni di casa a caccia di punti, ospiti che vogliono dare un segnale per passare agli ottavi anche se devono vincere questa e la prossima partita.

Entrambe le squadre si trovano a 4 punti in classifica nel girone con la necessità di vincere per poter sperare nel passaggio agli ottavi di Champions League. Uno sguardo verrà dato anche all'altra gara del gruppo, quella tra Chelsea e Salisburgo con la speranza che i Blues facciano il proprio dovere "di favoriti". Spazio a Orsic e Petkovic nei padroni di casa. Milan di Pioli , invece, con Rebic, De Ketelaere e Leao che agiranno alle spalle di Giroud.

La sfida sarà visibile su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (253). Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio streaming Sky Go, accessibile dai vari dispositivi come pc, smartphone e tablet. NOW, invece, offre la visione della programmazione dell'emittente satellitare (previa acquisizione di un abbonamento).