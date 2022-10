Disastro Juventus, perde col Maccabi 2-0 ed è con un piede fuori dalla Champions

La Juventus non esce dalla crisi, anzi torna da Israele con una batosta incredibile. Bianconeri sconfitti dal Maccabi Haifa per 2-0 e con un piede fuori dalla Champions League. Era da vent'anni che la squadra israeliana non vinceva una partita in Champions League e questo conferma la pessima prestazione della Juve. Inizio da incubo per la squadra di Allegri, subito sotto: gol di Atzili al 7', poi traversa di Chery su punizione e 2-0 in contropiede, firmato ancora da Atzili, nel finale di primo tempo. Si fa male Di Maria poco dopo il 20', problema muscolare alla coscia destra per lui: in campo Milik al suo posto. Nella ripresa solo in avvio di gara la Juve ha cercato con insistenza il gol. Poi il Maccabi ha chiuso gli spazi e messo in cassaforte il risultato. Per la Juve è notte fonda e adesso la squadra di Allegri ha un piede fuori dalla Champions. I bianconeri devono vincere tutte le partite se vogliono continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi.