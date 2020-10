Disastro Real alla prima in Champions. Ma un precedente fa sorridere i Blancos

Un disastro senza appelli. Così si può definire l’inattesa sconfitta del Real Madrid contro lo Shakhtar Donetsk per 3-2. Un k.o. clamoroso anche perché verificatosi nel tempio dei madridisti. Tuttavia la cabala può far sorridere i Blancos in prospettiva futura.

Infatti era da vent’anni che il Real Madrid non incassava 3 reti nel primo tempo in Champions. Era accaduto il 29 febbraio 2000 nella seconda fase a gironi della massima competizione europea. Allora fu il Bayern Monaco a demolire le Merengues con un 4-2 finale. Tuttavia, al termine di quella cavalcata internazionale, a sorridere fu proprio il Real, vincitore in finale contro il Valencia di Hector Cuper con un rotondo 3-0.