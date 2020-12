Disastro Real: sui social è #ZidaneOut. E i tifosi scelgono il sostituto

La trasferta del Real Madrid in Ucraina si è rivelata un vero e proprio disastro. I Blancos hanno incassato una batosta inaspettata cadendo contro lo Shakhtar Donetsk. Un tonfo che fa il bis con la sconfitta dell’andata in casa. E ora la qualificazione Champions League si complica dannatamente perché i Blancos dovranno guadagnarsi la qualificazione nell’ultimo atto contro il Borussia Monchengladbach in un vero e proprio spareggio. Sui social il risultato negativo è stato accolto malissimo dai tifosi che hanno subito individuato il principale responsabile del momento no: Zinedine Zidane. Il tecnico è sotto attacco.

SOSTITUTO

Insomma, tempi durissimi per Zinedine Zidane. Il tecnico francese è il bersaglio principale sui social e i tifosi sembrano avere le idee chiare sul suo sostituto sulla panchina del Real: Mauricio Pochettino, al momento senza panchina.