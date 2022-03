Disfatta Juventus: il Villareal la mette fuori dalla Champions

Italia senza formazioni ai quarti di finale di Champions League

La Juventus è fuori dalla Champions League. La squadra di Allegri gioca un gran primo tempo sfiorando a più riprese il vantaggio con Morata e Vlahovic ma il Villarreal è cinico e, nella ripresa, punisce i bianconeri. Rugani commette fallo su Coquelin in area, è rigore: Moreno segna il vantaggio. Nel finale, dagli sviluppi di un angolo, Pau Torres viene lasciato tutto solo in area e batte Szczesny per la seconda volta. De Ligt commette fallo di mano in area, ancora rigore: segna Danjuma. Il Villarreal vince 3-0 e passa ai quarti. Italia senza formazioni ai quarti.