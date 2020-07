Domenech snobba l’Atalanta: “Troppo debole, non può impensierire il Psg”

Gli appassionati di calcio e soprattutto i tifosi italiani si ricorderanno di Raymond Domenech, l’ex ct che nel 2006 guidò la Francia fino alla finale dei Mondiali poi persa contro l’Italia nel match dell’Olympiastadion. Nel 2010 tornò ancora sulla panchina della Nazionale francese venendo poi licenziato poco dopo la fine dell’esperienza del Mondiale in Sudafrica.

DOMENECH: “IL PSG NON DEVE TEMERE L’ATALANTA”

L’allenatore francese questo pomeriggio ha osservato attentamente l’Atalanta durante la sfida contro l’Hellas Verona terminata 1-1 e su Twitter ha voluto commentare la prestazione dei nerazzurri, prossimi avversari del Psg in Champions League: “A prescindere dalla gara contro il Verona, non vedo come l’Atalanta possa preoccupare il PSG. Troppo debole difensivamente“. Queste le parole di Domenech che sicuramente non faranno piacere ai tifosi bergamaschi che invece sognano un colpaccio storico nella gara contro Neymar e compagni.