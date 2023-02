Donnarumma si distrae e Coman punisce il Psg. Bayern vince 1-0 a Parigi

Con un gol nella ripresa di Coman su disattenzione di Donnarumma, il Bayern passa sul terreno del Psg per 1-0 nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League. Dopo un primo tempo senza grandi occasioni ma con un netto predominio di possesso palla dei tedeschi, a inizio ripresa sblocca l'ex Coman che con un tiro centrale fa passare sotto le braccia del portiere italiano che si distende male. Subito dopo Galtier manda in campo Mbappé ma è Choupo-Moting a sfiorare il bis: Donnarumma si riscatta e devia sulla traversa, poi salva su Pavard. Dall'altra parte protagonista Sommer, Mbappé pareggia ma il Var annulla per offside. Nel recupero espulso Pavard per un secondo giallo per fallo su Messi ma vince il Bayern 1-0.