Dortmund, Haaland: “Non mi accontento mai. Vivo per emozioni simili”

Erling Haaland trascina il Borussia Dortmund con una doppietta strepitosa ai danni del PSG. L’attaccante norvegese commenta la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Devo continuare così. Non è mai sufficiente. Mi sto trovando bene in questa competizione, ma non è mai abbastanza. Mi sono goduto il momento. Secondo gol? Viviamo per emozioni simili. Non è stata la partita perfetta perché non abbiamo tenuto la porta inviolata. Possiamo migliorare su questo aspetto. Vediamo come va al ritorno”.