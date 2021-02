Dove vedere Barcellona-Psg in diretta e streaming: canale tv, orario e formazioni

Tutto è pronto per il big match di Champions League Barcellona-Psg. Si gioca oggi, martedì 16 febbraio 2021, alle ore 21.00 al Camp Nou per gli ottavi di finale del torneo. La squadra di Koeman affronta quella di Pochettino in una gara che sarà una sorta di rivincita dopo quel famoso doppo confronto conclusosi poi col 6-1 blaugrana nel 2017.

VIGILIA BOLLENTE DELLA SFIDA

Barcellona-Psg, le probabili formazioni

Squadra praticamente già decise da parte dei due mister. I padroni di casa arrivano nel loro momento migliore con il successo molto ampio ottenuto in Liga contro l’Alaves. Koeman dovrebbe affidarsi a Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. Anche Pochettino pare avere le idee chiare e, nonostante le assenze importanti, su tutti Neymar e Di Maria, si affiderà a Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Paredes, Sarabia; Kean, Icardi, Mbappé.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verratti, Paredes, Sarabia; Kean, Icardi, Mbappé.

Dove vedere Barcellona-Psg in diretta e streaming

Barcellona-Psg, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, è in programma come detto al Camp Nou di Barcellona nella serata odierna di martedì 16 febbraio 2021. Il calcio d’inizio della sfida è previsto per le ore 21.00. Dirigerà la gara l’arbitro olandese Björn Kuipers.

La supersfida degli ottavi di finale d’andata di Champions League tra Barcellona e Psg sarà visibile in chiaro e in diretta tv sulle reti Mediaset che trasmetterà una partita a settimana degli ottavi di finale. In particolare, la gara di questa sera tra blaugrana e francesi andrà in onda su Canale 5.

Per chi avesse Sky, nessuno problema. Gli abbonati infatti avranno la possibilità di vedere lo stesso la gara. Il match di Coppa verrà dato in onda live su Sky Sport Uno al numero 252 del satellite.

Per gli amanti dello streaming, invece, Barcellona-Psg andrà in onda anche sul sito di Sportmediaset, senza nessun tipo di costo o abbonamento oppure, per gli abbonati Sky, tramite la piattaforma gratuita Sky Go facilmente scaricabile sul proprio pc, sul proprio tablet o sul proprio smartphone e dunque disponibile sui dispositivi mobili per godersi lo spettacolo ovunque si voglia.